Россия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время учений в Баренцевом море

Ольга КацимонВоскресенье, 14 сентября 2025, 14:09
Россия запустила гиперзвуковую ракету Циркон во время учений в Баренцевом море
Скриншот

Россия в воскресенье заявила, что запустила гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" по цели в Баренцевом море в рамках совместных военных учений с Беларусью "Запад-2025".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" по цели в Баренцевом море. На видео видно, как ракета сначала вертикально взлетает с борта фрегата, а затем меняет траекторию и уходит в сторону горизонта.

Кроме того, по данным российского Минобороны, экипажи Су-34 отрабатывали бомбовые удары по наземным целям.

 

Предыстория:

  • Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября. Москва и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не предусматривают нападение на какую-либо страну НАТО.
  • В то же время Альянс объявил о проведении операции Eastern Sentry после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши 9–10 сентября.

РосcияБеларусьвойнаракетный удар
