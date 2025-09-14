Россия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время учений в Баренцевом море
Воскресенье, 14 сентября 2025, 14:09
Россия в воскресенье заявила, что запустила гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" по цели в Баренцевом море в рамках совместных военных учений с Беларусью "Запад-2025".
Источник: Минобороны РФ
Детали: Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" по цели в Баренцевом море. На видео видно, как ракета сначала вертикально взлетает с борта фрегата, а затем меняет траекторию и уходит в сторону горизонта.
Кроме того, по данным российского Минобороны, экипажи Су-34 отрабатывали бомбовые удары по наземным целям.
Предыстория:
- Совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" начались 12 сентября. Москва и Минск утверждают, что учения носят исключительно оборонительный характер и не предусматривают нападение на какую-либо страну НАТО.
- В то же время Альянс объявил о проведении операции Eastern Sentry после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши 9–10 сентября.