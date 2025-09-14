Россия запустила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время учений в Баренцевом море

Россия в воскресенье заявила, что запустила гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" по цели в Баренцевом море в рамках совместных военных учений с Беларусью "Запад-2025".

Источник: Минобороны РФ

Детали: Минобороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" по цели в Баренцевом море. На видео видно, как ракета сначала вертикально взлетает с борта фрегата, а затем меняет траекторию и уходит в сторону горизонта.

Кроме того, по данным российского Минобороны, экипажи Су-34 отрабатывали бомбовые удары по наземным целям.

Предыстория: