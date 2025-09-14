Вибухи на Київщині: залізничне сполучення між Васильковом і Бояркою відновили

Відновлено залізничний рух на дільниці "Васильків-1 – Боярка" після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині.

Джерело: Міністерство розвитку громад та теритоірй України

Дослівно: "Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що вже у неділю ввечері пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Поки що рух на дільниці забезпечуватимуть тепловози, відновлення контактної мережі ще триває.

В "Укрзалізниці" попереджають, що можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі, та закликають пасажирів уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті.

З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.

614РЕКЛАМА:

Передісторія: