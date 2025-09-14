Усі розділи
Вибухи на Київщині: залізничне сполучення між Васильковом і Бояркою відновили

Ольга КацімонНеділя, 14 вересня 2025, 18:31
Відновлено залізничний рух на дільниці "Васильків-1 – Боярка" після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічних вибухів на Київщині.

Джерело: Міністерство розвитку громад та теритоірй України

Дослівно: "Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни".

Деталі: Зазначається, що вже у неділю ввечері пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Поки що рух на дільниці забезпечуватимуть тепловози, відновлення контактної мережі ще триває.

 

В "Укрзалізниці" попереджають, що можливі затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі, та закликають пасажирів уважно стежити за оновленнями на офіційному сайті.

З 15 вересня приміські поїзди між Києвом і Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.

Передісторія:

  • Станом на 15.00 14 веерсня внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в районі Боярки на Київщині 28 потягів слідували зміненими маршрутами, затримки складають до 3 годин.
  • Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
  • Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
  • Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.

Київська областьвибухзалізниця
