Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко

Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 16:20
Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на Київщині, фото: Юлія Свириденко в Facebook

Станом на 15 годину внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в районі Боярки на Київщині 28 потягів слідують зміненими маршрутами, затримки складають до 3 годин.

Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Facebook

фото: Юлія Свириденко в Facebook
фото: Юлія Свириденко в Facebook

Пряма мова: "Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою — для збереження стикування.

Реклама:

Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 годин, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці.

Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути".

Деталі: ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно, щоб оперативно ліквідувати наслідки події та відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.

614РЕКЛАМА:
 

За словами Свириденко, вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

Передісторія:

  • Уночі 14 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
  • Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.
  • Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
  • Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
  • Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.

Київська областьзалізницявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
В ОП відбулась зустріч президента зі "Слугами народу"
Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру
Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду
Майже за рік звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності
Усі новини...
Київська область
Вибухи на Київщині: залізничне сполучення між Васильковом і Бояркою відновили
У Генштабі пояснили пошкодження залізниці на Київщині: детонація боєприпасів у поїзді
На Київщині через пошкодження залізниці скасували низку приміських і регіональних рейсів
Останні новини
03:14
Росіяни атакували Черкащину дронами, є наслідки для критичної інфраструктури – ОВА
02:46
Трамп прибув до Британії з другим державним візитом
01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС
01:41
UCI сумнівається у можливості проведення в Іспанії міжнародних велогонок
01:12
У Німеччині відбулась низка обшуків у підозрюваних у правому екстремізмі
00:30
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
23:53
Monobank оновив "Дашборд" – тепер можна детальніше глянути, на що витрачають гроші його клієнти
23:53
Формула-1 оголосила розклад спринтерських гонок сезону-2026
23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
23:40
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: