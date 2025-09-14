Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко

ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на Київщині, фото: Юлія Свириденко в Facebook

Станом на 15 годину внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в районі Боярки на Київщині 28 потягів слідують зміненими маршрутами, затримки складають до 3 годин.

Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Facebook



Пряма мова: "Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою — для збереження стикування.

Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 годин, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці.

Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути".

Деталі: ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно, щоб оперативно ліквідувати наслідки події та відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.

За словами Свириденко, вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

