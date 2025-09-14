Через вибухи на Київщині 28 поїздів змінили маршрути – Свириденко
Станом на 15 годину внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури в районі Боярки на Київщині 28 потягів слідують зміненими маршрутами, затримки складають до 3 годин.
Джерело: прем'єр-міністр Юлія Свириденко в Facebook
Пряма мова: "Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою — для збереження стикування.
Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 годин, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці.
Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути".
Деталі: ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно, щоб оперативно ліквідувати наслідки події та відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.
За словами Свириденко, вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.
Передісторія:
- Уночі 14 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва. Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
- Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у Фастівському районі Київщини сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Трьом жінкам надано медичну допомогу.
- Через пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині було скасовано частину приміських і регіональних поїздів, а також обмежено маршрути окремих рейсів.
- Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що вночі 14 вересня рух по залізничних коліях на Київщині був зупинений через детонацію боєприпасів у поїзді.
- Поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці у Фастівському районі.