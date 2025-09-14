Взрывы в Киевской области: железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой восстановили
Восстановлено железнодорожное движение на участке "Васильков-1 – Боярка" после повреждения инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области.
Источник: Министерство развития общин и территорий Украины
Дословно: "Благодаря слаженной работе железнодорожников и ГСЧС все работы выполнены в кратчайшие сроки".
Детали: Отмечается, что уже в воскресенье вечером пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока движение на участке будет обеспечиваться тепловозами, так как восстановление контактной сети ещё продолжается.
В "Укрзализныце" предупреждают, что возможны задержки поездов, которые уже находятся в пути, и призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями на официальном сайте.
С 15 сентября пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.
Предыстория:
- По состоянию на 15.00 14 сентября в результате взрыва и повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Боярки Киевской области 28 поездов следовали по измененным маршрутам, задержки составляют до 3 часов.
- Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
- Генеральный штаб ВСУ пояснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.
- Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.