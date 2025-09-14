Взрывы в Киевской области: железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой восстановили

Восстановлено железнодорожное движение на участке "Васильков-1 – Боярка" после повреждения инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины

Дословно: "Благодаря слаженной работе железнодорожников и ГСЧС все работы выполнены в кратчайшие сроки".

Детали: Отмечается, что уже в воскресенье вечером пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока движение на участке будет обеспечиваться тепловозами, так как восстановление контактной сети ещё продолжается.

В "Укрзализныце" предупреждают, что возможны задержки поездов, которые уже находятся в пути, и призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями на официальном сайте.

С 15 сентября пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

Предыстория: