Взрывы в Киевской области: железнодорожное сообщение между Васильковом и Бояркой восстановили

Ольга КацимонВоскресенье, 14 сентября 2025, 18:31
Восстановлено железнодорожное движение на участке "Васильков-1 – Боярка" после повреждения инфраструктуры в результате ночных взрывов в Киевской области.

Источник: Министерство развития общин и территорий Украины

Дословно: "Благодаря слаженной работе железнодорожников и ГСЧС все работы выполнены в кратчайшие сроки".

Детали: Отмечается, что уже в воскресенье вечером пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты. Пока движение на участке будет обеспечиваться тепловозами, так как восстановление контактной сети ещё продолжается.

В "Укрзализныце" предупреждают, что возможны задержки поездов, которые уже находятся в пути, и призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями на официальном сайте.

 

С 15 сентября пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

Предыстория:

  • По состоянию на 15.00 14 сентября в результате взрыва и повреждения железнодорожной инфраструктуры в районе Боярки Киевской области 28 поездов следовали по измененным маршрутам, задержки составляют до 3 часов.
  • Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области была отменена часть пригородных и региональных поездов, а также ограничены маршруты отдельных рейсов.
  • Генеральный штаб ВСУ пояснил, что ночью 14 сентября движение по железнодорожным путям в Киевской области было остановлено из-за детонации боеприпасов в поезде.
  • Полиция Киевской области начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения на железной дороге в Фастовском районе.

