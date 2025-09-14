Усі розділи
Зеленський: У Приморську в росіян суттєві ушкодження, тримаємо в полі зору порт Усть-Луга

Катерина ТищенкоНеділя, 14 вересня 2025, 20:03
Зеленський: У Приморську в росіян суттєві ушкодження, тримаємо в полі зору порт Усть-Луга
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ, які завдали суттєвих ушкоджень найбільшому нафтовому терміналу Росії на Балтійському морі у Приморську, а також запевнив, що українці "тримають у полі зору" також порт Усть-Луга.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів.

Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Україна постійно розширює лінійку засобів ураження, які виробляє та застосовує.

"Звісно, деталі дуже чутливі. Але я хочу подякувати також кожній українській компанії, які забезпечують для нас цю силу. Називати компанії не будемо. Поки що. Вони й так знають, хто застосує яку зброю. Важливо, що такі компанії у нас є. Важливо, що збільшують обсяги. Важливо, що ми на рівні держави підтримуємо кожен саме такий бізнес, який зміцнює українську обороноздатність та повертає нам справедливість", – сказав він.

Передісторія:

  • 12 вересня губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомляв, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі.
  • Пізніше джерела "Української правди" повідомили, що найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ. Також сили СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.
  • За даними Reuters, під час атаки безпілотників СБУ 12 вересня в російському порту Приморськ було пошкоджено два російські танкери Kusto та Cai Yun.

