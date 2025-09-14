Зеленский: В Приморске у россиян существенные повреждения, держим в поле зрения порт Усть-Луга

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецназ СБУ, который нанес существенный ущерб крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море в Приморске, а также заверил, что украинцы "держат в поле зрения" порт Усть-Луга.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения, которые производит и применяет.

"Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие. Важно, что такие компании у нас есть. Важно, что увеличивают объемы. Важно, что мы на уровне государства поддерживаем каждый именно такой бизнес, который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость", – сказал он.

