Зеленский: В Приморске у россиян существенные повреждения, держим в поле зрения порт Усть-Луга

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 сентября 2025, 20:03
Зеленский: В Приморске у россиян существенные повреждения, держим в поле зрения порт Усть-Луга
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецназ СБУ, который нанес существенный ущерб крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море в Приморске, а также заверил, что украинцы "держат в поле зрения" порт Усть-Луга.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Наиболее эффективные санкции – санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов.

Спасибо спецназовцам Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина постоянно расширяет линейку средств поражения, которые производит и применяет.

"Конечно, детали очень чувствительны. Но я хочу поблагодарить также каждую украинскую компанию, которые обеспечивают для нас эту силу. Называть компании не будем. Пока что. Они и так знают, кто применит какое оружие. Важно, что такие компании у нас есть. Важно, что увеличивают объемы. Важно, что мы на уровне государства поддерживаем каждый именно такой бизнес, который укрепляет украинскую обороноспособность и возвращает нам справедливость", – сказал он.

Предыстория:

  • 12 сентября губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из-за атаки беспилотников горит одно из судов в нефтеналивном порту "Приморск" на Балтийском море.
  • Позже источники "Украинской правды" сообщили, что крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск в Балтийском море был поражен дронами СБУ. Также силы СБУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7", которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.
  • По данным Reuters, во время атаки беспилотников СБУ 12 сентября в российском порту Приморск были повреждены два российских танкера Kusto и Cai Yun.

