Ніжин пережив найбільшу атаку ворога від початку війни – мер

Протягом 14 - 15 вересня Ніжин Чернігівської області зазнав наймасованішого повітряного удару РФ від початку війни, понад 16 годин безперервно тривала повітряна тривога, є влучання по критичній інфраструктурі.

Джерело: міський голова Ніжина Олександр Кодола у відеозверненні

Пряма мова: "Вчора наше місто зазнало найбільш масованої повітряної атаки ворога за час війни. Понад 16 годин тривала безперервна повітряна тривога. Десятки ворожих дронів атакували нашу громаду. На жаль, були влучання по декількох об'єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, в результаті чого тимчасово було відсутнє енергопостачання, водопостачання в окремих районах нашого міста".

Деталі: За словами мера, вдень у неділю один із безпілотників та його уламки впали прямо в центрі міста, пізніше ворог атакував приватну нафтобазу, в результаті чого виникла велика пожежа. Було залучено понад 20 одиниць пожежної техніки. По завершенню ліквідації цієї пожежі ворог завдав повторного удару, в результаті чого троє рятувальників (за даними ДСНС, постраждалих четверо -ред.) отримали осколкові вогневі поранення, сказав мер. Наразі вони проходять лікування в міській лікарні Ніжина.