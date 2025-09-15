Все разделы
Нежин пережил крупнейшую атаку врага с начала войны – мэр

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 сентября 2025, 15:15
Нежин пережил крупнейшую атаку врага с начала войны – мэр
Александр Кодола. скриншот

В течение 14 - 15 сентября Нежин Черниговской области подвергся самому массированному воздушному удару РФ с начала войны, более 16 часов непрерывно продолжалась воздушная тревога, есть попадания по критической инфраструктуре.

Источник: городской голова Нежина Александр Кодола в видеообращении

Прямая речь: "Вчера наш город подвергся самой массированной воздушной атаке врага за время войны. Более 16 часов продолжалась непрерывная воздушная тревога. Десятки вражеских дронов атаковали нашу общину. К сожалению, были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры. По одному предприятию было двойное поражение, в результате чего временно отсутствовало энергоснабжение, водоснабжение в отдельных районах нашего города".

Детали: По словам мэра, днем в воскресенье один из беспилотников и его обломки упали прямо в центре города, позже враг атаковал частную нефтебазу, в результате чего возник крупный пожар. Было задействовано более 20 единиц пожарной техники. По завершении ликвидации этого пожара враг нанес повторный удар, в результате чего трое спасателей (по данным ГСЧС, потерпевших четверо -ред.) получили осколочные огневые ранения, сказал мэр. Сейчас они проходят лечение в городской больнице Нежина.

