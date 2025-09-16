Все разделы
ССО нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове

Валентина РоманенкоВторник, 16 сентября 2025, 10:52
ССО нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове
иллюстрация ССО

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Источник: ГенштабССО

Детали: Отмечается, что в районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Результаты удара уточняются.

Справка: Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и т.д. Всего — более 20 видов нефтепродуктов.

Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ и неоднократно становилось целью мероприятий Сил обороны Украины, направленных на подрыв военно-экономического потенциала врага.

