Оккупанты продвинулись в Купянске и на Запорожье – DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, российские войска имеют продвижение в Купянском районе Харьковской области и возле Новоивановки в Запорожье.

Источник: аналитический проект DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки".

карта: DeepState

Детали: На карте DeepState указано, что линия фронта изменилась в восточной части Купянска и возле села Голубовка. Также фиксируется продвижение российских подразделений вблизи Новоивановки Запорожской области.

