Оккупанты продвинулись в Купянске и на Запорожье – DeepState
Среда, 17 сентября 2025, 11:33
По данным аналитического проекта DeepState, российские войска имеют продвижение в Купянском районе Харьковской области и возле Новоивановки в Запорожье.
Источник: аналитический проект DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки".
Реклама:
Детали: На карте DeepState указано, что линия фронта изменилась в восточной части Купянска и возле села Голубовка. Также фиксируется продвижение российских подразделений вблизи Новоивановки Запорожской области.
Что предшествовало:
- В Генеральном штабе 13 сентября заявили, что ситуация в городе Купянск Харьковской области и его окрестностях, а также трубопровод, через который могли бы проникнуть российские оккупанты, находятся под контролем Вооруженных сил Украины.