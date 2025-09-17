Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты продвинулись в Купянске и на Запорожье – DeepState

Анастасия ПроцСреда, 17 сентября 2025, 11:33
Оккупанты продвинулись в Купянске и на Запорожье – DeepState
карта: DeepState

По данным аналитического проекта DeepState, российские войска имеют продвижение в Купянском районе Харьковской области и возле Новоивановки в Запорожье.

Источник: аналитический проект DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Купянске, вблизи Голубовки и Новоивановки".

Реклама:
 
карта: DeepState

Детали: На карте DeepState указано, что линия фронта изменилась в восточной части Купянска и возле села Голубовка. Также фиксируется продвижение российских подразделений вблизи Новоивановки Запорожской области.

Что предшествовало:

  • В Генеральном штабе 13 сентября заявили, что ситуация в городе Купянск Харьковской области и его окрестностях, а также трубопровод, через который могли бы проникнуть российские оккупанты, находятся под контролем Вооруженных сил Украины.

Харьковская областьЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
Трамп ввел для иностранцев "золотую карту"
фотоРоссияне массированно атаковали Днепропетровщину: погиб человек, еще 13 – пострадали
Все новости...
Харьковская область
Из-за атаки российских БПЛА на Харьковщине ранены два человека, есть разрушение и повреждение
Армия РФ обстреляла четыре области: 3 погибших, 20 раненых
FPV-дроны пограничников сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
Последние новости
15:20
От блокировки рецепторов до glow-эффекта: для чего в косметике используются грибы и действительно ли они работают
15:19
Пентагон требует от СМИ согласовывать информацию перед распространением
15:01
В России "смертность бизнеса" превысила его "рождаемость"
14:55
DeepState: армия РФ продвинулась в трёх областях
14:34
В США растет количество смертей в результате заражения бактерией, которая «поедает тело»
14:21
Сибига посетит Нью-Йорк с Зеленским
14:08
В России нашли мёртвым гендиректора компании, которая поставляла материалы для "Шахедов"
13:57
Мудрик планирует выступить на Олимпиаде в новом виде спорта – СМИ
13:56
Если Трамп предпримет серьезные шаги, он подтолкнет Европу к отказу от энергоресурсов РФ – Зеленский
13:35
Львов заплатит почти миллион гривен за проект реконструкции парка
Все новости...
Реклама:
Реклама: