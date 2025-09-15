Вбивство підлітка на фунікулері: прокурори просять довічне ув’язнення для обвинуваченого
Прокурори вимагають призначити Артему Косову довічне позбавлення волі у справі про вбивство 15-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері.
Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко
Деталі: За словами Кравченка, 15 вересня суд повторно допитав двох свідків, адже в матеріалах провадження не було звукозапису їхніх попередніх показів. Після цього процес перейшов до стадії дебатів.
Кравченко заявив, що під час засідання прокурори проаналізували всі докази та дійшли висновку: дії Косова були умисними. Це підтвердили свідчення очевидців та висновки комплексних експертиз, які виключили версію про випадкове падіння.
Пряма мова: "Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази і наголосила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів.
Ми просимо суд визнати Косова винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, і призначити йому покарання - довічне позбавлення волі.
Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути".
Деталі: Повідомляється, що наступне засідання відбудеться 17 вересня. Дебати у справі продовжаться, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Передісторія:
- 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
- Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
- 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.
- 14 серпня 2025 року генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що звернеться до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, щоб подати скаргу на адвоката підозрюваного Артема Косова у вбивстві 10-класника Максима Матерухіна на станції київського фунікулера.