Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ – джерело

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоЧетвер, 18 вересня 2025, 13:35
Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ – джерело
фото з російських пабліків

Далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу, зазначає джерело. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

Реклама:

На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Кожна "бавовна" СБУ по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує".

Передісторія:

СБУбезпілотникиРосіянафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Два російські винищувачі пролетіли над буровою платформою у Балтійському морі
відеоПід Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні
ОновленоПрезидент призначить Решетилову військовим омбудсманом
У НАТО назвали вторгнення МіГів в Естонію "безрозсудною поведінкою" Росії
Три російські МіГи на кілька хвилин вторглися в Естонію
Усі новини...
Росіяни скинули на Костянтинівку бомбу "ФАБ-250": загинули п′ятеро людей
В Україну вдалося повернути ще 1000 тіл полеглих захисників
Зеленський розповів про новий контрнаступ
Путін знову підвів Трампа
Останні новини
05:12
Трамп заявив про "смертельний удар" по судну, причетному до наркоторгівлі
04:32
У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики
04:04
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
03:30
оновленоУ Дніпрі, Павлограді та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
03:08
відеоДрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
02:32
Португалія заявила, що визнає Палестину в неділю
02:04
Трамп хоче разом з лідером Китаю припиняти війну Росії проти України
01:36
Сенат затвердив ексрадника Трампа з нацбезпеки, відомим за "Signal-гейтом", послом в ООН
01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії
00:42
Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: