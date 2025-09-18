Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ – джерело

Далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу, зазначає джерело. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ

відео з російських пабліків pic.twitter.com/w2NXGFL8N9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2025

Пряма мова: "Кожна "бавовна" СБУ по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує".

Передісторія: