Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ – джерело
Далекобійні дрони Служби безпеки України вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані, подолавши відстань у 1400 кілометрів.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ
Деталі: За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу, зазначає джерело. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.
На території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.
Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2025
відео з російських пабліків pic.twitter.com/w2NXGFL8N9
Пряма мова: "Кожна "бавовна" СБУ по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує".
Передісторія:
- Близько 11 ранку Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила про вибухи в місті Салават. Також Telegram-канал опублікував фото стовпів диму, а пізніше і відео пожежі на місцевому нафтохімі.
- У 2024 році дрон вже атакував промзону Салавата, в результаті чого пошкоджень зазналав установка каталітичного крекінгу нафти.