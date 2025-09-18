Дипстрайк нефтехиму в Башкортостане устроили дроны СБУ – источник

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане, преодолев расстояние в 1400 километров.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода, отмечает источник. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

Реклама:

На территории завода фиксируется сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

Діпстрайк нафтохіму в Башкортостані влаштували дрони СБУ

відео з російських пабліків pic.twitter.com/w2NXGFL8N9 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2025

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Каждая "бавовна" СБУ по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует".

Предыстория: