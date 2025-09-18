У Путіна заявили, що Козак сам захотів у відставку

Близький соратник Путіна Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника глави адміністрації правителя Росії за власним бажанням, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням".

Деталі: Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади 13-14 вересня і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.

Інститут вивчення війни пов'язував звільнення Козака з розбіжностями в поглядах з правителем Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Козак наполягав на переговорах з Україною.

ISW також зазначав, що, за словами одного з російських політологів, Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого 2022 року, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як в останні кілька місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні і розпочати мирні переговори.

Передісторія: