У Путіна заявили, що Козак сам захотів у відставку
Близький соратник Путіна Дмитро Козак подав у відставку з посади заступника глави адміністрації правителя Росії за власним бажанням, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Я можу підтвердити, що Дмитро Миколайович Козак подав у відставку. За власним бажанням".
Деталі: Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Козак "пішов у відставку" зі своєї посади 13-14 вересня і розглядає різні пропозиції щодо переходу в бізнес.
Інститут вивчення війни пов'язував звільнення Козака з розбіжностями в поглядах з правителем Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Козак наполягав на переговорах з Україною.
ISW також зазначав, що, за словами одного з російських політологів, Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки РФ 21 лютого 2022 року, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як в останні кілька місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні і розпочати мирні переговори.
Передісторія:
- У серпні видання The New York Times з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомило, що заступник глави адміністрації правителя РФ Дмитро Козак, який є одним із близьких соратників Володимира Путіна, нещодавно пропонував главі Кремля зупинити війну в Україні та розпочати мирні переговори.
- У 2022 році агентство Reuters дізналося, що Козак переконував Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною про відмову від вступу до НАТО, проте глава РФ відкинув його слова і розпочав повномасштабне вторгнення.