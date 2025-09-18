У Путина заявили, что Козак сам захотел в отставку
Близкий соратник Путина Дмитрий Козак подал в отставку с поста замглавы администрации правителя России по собственному желанию, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию".
Детали: Ранее росСМИ со ссылкой на источники писали, что Козак "ушел в отставку" со своей должности 13-14 сентября и рассматривает разные предложения по переходу в бизнес.
Институт изучения войны связывал увольнение Козака с разногласиями во взглядах с праителем России Владимиром Путиным. В частности, Козак настаивал на переговорах с Украино.
ISW также отмечал, что, по словам одного из российских политологов, Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее западные и российские источники указывали на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в последние несколько месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры.
Предыстория:
- В августе издание The New York Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило, что заместитель главы администрации правителя РФ Дмитрий Козак, который является одним из близких соратников Владимира Путина, недавно предлагал главе Кремля остановить войну в Украине и начать мирные переговоры.
- В 2022 году агентство Reuters узнало, что Козак убеждал Владимира Путина, что достиг предварительного соглашения с Украиной об отказе от вступления в НАТО, однако глава РФ отверг его слова и начал полномасштабное вторжение.