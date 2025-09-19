Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 вересня 2025, 03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, Reuters

Пряма мова: "Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться".

Реклама:

Деталі: Трамп також визнав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському правителі Володимирі Путіні.

"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі: "Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".

614РЕКЛАМА:

Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту: "Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".

Що передувало:

  • Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.
  • Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та правителем Росії Володимиром Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу.

ТрампвійнаСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Трамп
Трамп відхилив зброю для Тайваню на $400 млн, бо хоче домовитися з Китаєм – WP
Якщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: