Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.
Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, Reuters
Пряма мова: "Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться".
Деталі: Трамп також визнав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському правителі Володимирі Путіні.
"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.
Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі: "Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".
Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту: "Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".
Що передувало:
- Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.
- Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та правителем Росії Володимиром Путіним через їхню глибоку особисту ворожнечу.