Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox News, Reuters

Пряма мова: "Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться".

Реклама:

Деталі: Трамп також визнав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському правителі Володимирі Путіні.

"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі: "Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".

614РЕКЛАМА:

Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту: "Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".

Що передувало: