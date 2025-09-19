Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине

Алена МазуренкоПятница, 19 сентября 2025, 03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты помогут обеспечить мир после завершения войны России в Украине.

Источник: Трамп в интервью Fox News, Reuters

Прямая речь: "После завершения войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конечном итоге это произойдет".

Реклама:

Детали: Трамп также признал, что помощь в прекращении войны в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал, и что он "очень разочарован" в российском правителе Владимире Путине.

"Я думал, что легче всего будет решить конфликт между Россией и Украиной благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому я разочарован", – сказал Трамп.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что отношения между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасны: "Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение".

РЕКЛАМА:

Трамп также сказал, что он все еще верит в решение конфликта и что одним из способов достичь этого является прекращение Европы покупать российскую нефть: "В конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, у них не будет другого выбора, как договориться, а страны Европейского Союза или НАТО... когда они покупают нефть в России, это не лучшее, что может быть".

Что предшествовало:

  • Президент США Дональд Трамп начал выражать сомнения в своей способности влиять на хозяина Кремля Владимира Путина касательно прекращения развязанной РФ войны против Украины.
  • Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем Росии Владимиром Путиным из-за их глубокой личной вражды.

ТрампвойнаСШАроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Трамп
Трамп отклонил поставку оружия для Тайваня на $400 млн, потому что хочет договориться с Китаем – WP
Если Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
Последние новости
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
19:28
Румынские ультраправые победили бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время
19:03
В 2029 году астероид пролетит ближе к Земле, чем некоторые спутники: его будет видно невооруженным глазом
18:55
В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
18:45
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
18:44
В Германии расследуют появление "заблудившегося грибника" на полигоне Бундесвера
18:25
История пса Миши из метро: после жалоб в соцсетях полиция проверила условия содержания собаки
18:16
ФехтованиеВлада Харькова выиграла золотую медаль чемпионата мира среди военнослужащих
18:11
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: