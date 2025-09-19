У Києві знайшли російський дрон, який не вибухнув – КМВА
П'ятниця, 19 вересня 2025, 08:49
У Шевченківському районі столиці вранці 19 вересня помітили російський безпілотник, який не здетонував.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова Ткаченка: "В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці".
Передісторія:
- У Києві вночі лунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Також мешканці чули звуки роботи ППО.
- Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі столиці зафіксували падіння і вибух російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.