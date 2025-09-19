Усі розділи
У Києві знайшли російський дрон, який не вибухнув – КМВА

Ірина БалачукП'ятниця, 19 вересня 2025, 08:49
У Києві знайшли російський дрон, який не вибухнув – КМВА
Фото ілюстративне з Getty images

У Шевченківському районі столиці вранці 19 вересня помітили російський безпілотник, який не здетонував.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці".

Передісторія:

  • У Києві вночі лунала повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Також мешканці чули звуки роботи ППО.
  • Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі столиці зафіксували падіння і вибух російського безпілотника, а в Шевченківському районі уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу.

