В Киеве нашли российский дрон, который не взорвался – КГВА
Пятница, 19 сентября 2025, 08:49
В Шевченковском районе столицы утром 19 сентября заметили российский беспилотник, который не сдетонировал.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон. На месте работают специалисты".
Предыстория:
- В Киеве ночью звучала воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Также жители слышали звуки работы ПВО.
- Позже стало известно, что в Соломенском районе Киева зафиксировали падение и взрыв российского беспилотника, а в Шевченковском районе обломки дрона повредили троллейбусную сеть.