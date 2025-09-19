Все разделы
В Киеве нашли российский дрон, который не взорвался – КГВА

Ирина БалачукПятница, 19 сентября 2025, 08:49
В Киеве нашли российский дрон, который не взорвался – КГВА
В Шевченковском районе столицы утром 19 сентября заметили российский беспилотник, который не сдетонировал.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "В Шевченковском районе обнаружен неразорванный вражеский дрон. На месте работают специалисты".

Предыстория:

  • В Киеве ночью звучала воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Также жители слышали звуки работы ПВО.
  • Позже стало известно, что в Соломенском районе Киева зафиксировали падение и взрыв российского беспилотника, а в Шевченковском районе обломки дрона повредили троллейбусную сеть.

Киевбеспилотники
