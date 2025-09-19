Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на висловлювання президента Сполучених Штатів про те, що Володимир Путін його підвів щодо припинення війни, заявив, що очільник Білого дому "досить емоційно" ставиться до війни Росії проти України.

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"

Деталі: За словами Пєскова, Кремль виходить з того, що Трамп і США "зберігають свою політичну волю і намір надалі докладати зусиль для сприяння українському врегулюванню".

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми (війни Росії проти України – ред.). Це абсолютно зрозуміло", — сказав речник Кремля.

Пєсков почав переконувати, що Путні начебто "зберігає готовність "врегулювати" війну "політико-дипломатичним шляхом", але перешкодою йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб "далі йти шляхом конфронтації".

Що передувало:

