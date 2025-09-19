У Кремлі відповіли на слова Трампа про те, що Путін його підвів
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на висловлювання президента Сполучених Штатів про те, що Володимир Путін його підвів щодо припинення війни, заявив, що очільник Білого дому "досить емоційно" ставиться до війни Росії проти України.
Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС"
Деталі: За словами Пєскова, Кремль виходить з того, що Трамп і США "зберігають свою політичну волю і намір надалі докладати зусиль для сприяння українському врегулюванню".
"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми (війни Росії проти України – ред.). Це абсолютно зрозуміло", — сказав речник Кремля.
Пєсков почав переконувати, що Путні начебто "зберігає готовність "врегулювати" війну "політико-дипломатичним шляхом", але перешкодою йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб "далі йти шляхом конфронтації".
Що передувало:
- Президент США Дональд Трамп почав висловлювати сумніви у своїй здатності впливати на господаря Кремля Володимира Путіна щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.
- 18 вересня Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів. Трамп вважав, що зупинити російсько-українську війну буде найлегше через його добрі стосунки з Путіним. "Але він підвів мене, він дійсно підвів мене", - зазначив Трамп.