Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков, реагируя на высказывания президента Соединенных Штатов о том, что Владимир Путин его подвел относительно прекращения войны, заявил, что глава Белого дома "достаточно эмоционально" относится к войне России против Украины.

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Детали: По словам Пескова, Кремль исходит из того, что Трамп и США "сохраняют свою политическую волю и намерение в дальнейшем прилагать усилия для содействия украинскому урегулированию".

"Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме (войны России против Украины – ред.). Это абсолютно понятно", – сказал спикер Кремля.

Песков начал убеждать, что Путин якобы "сохраняет готовность "урегулировать" войну "политико-дипломатическим путем", но препятствием ему в этом является руководство Украины и европейские страны, которые делают все, чтобы "продолжать идти по пути конфронтации".

