У Львові прощаються з Андрієм Парубієм

У Львові прощаються з колишнім спікером Верховної Ради, нардепом від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Видання веде пряму трансляцію церемонії.

Реклама:

Чин похорону Парубія розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. Люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку. Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському кладовищі.

РЕКЛАМА:

Передісторія: