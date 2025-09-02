У Львові прощаються з Андрієм Парубієм
Вівторок, 2 вересня 2025, 12:16
У Львові прощаються з колишнім спікером Верховної Ради, нардепом від "Європейської Солідарності" та громадським діячем Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Видання веде пряму трансляцію церемонії.
Чин похорону Парубія розпочався о 12:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. Люди почали збиратися на території храму більш ніж за годину до початку. Віддати шану нардепу прийшли рідні, колеги, однопартійці, друзі та львів'яни.
О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському кладовищі.
Передісторія:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- Журналісти "Радіо Свобода" дізнались, що підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.