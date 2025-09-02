Усі розділи
Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом

Альона Мазуренко Вівторок, 2 вересня 2025, 16:17
Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом
Михайло-Віктор Сцельніков, фото: Слідство. Інфо

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, бо тіла немає.

Батьки загиблого розлучені. Матір військового – письменниця Олена Чернінька – написала книгу про зниклого сина "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.

Що було раніше: На суді підозрюваний у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі". Чоловік заявив, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо: 

  • 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
  • Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
  • На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
  • Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.

