Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом
Син підозрюваного у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.
Джерело: "Слідство.Інфо"
Деталі: Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.
Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, бо тіла немає.
Батьки загиблого розлучені. Матір військового – письменниця Олена Чернінька – написала книгу про зниклого сина "Лемберґ: мамцю, ну не плач".
На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.
Що було раніше: На суді підозрюваний у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі". Чоловік заявив, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- Нацполіція показала перші фото затриманого підозрюваного. Очільник Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що цей злочин не випадковий, та що в ньому є російський слід.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- Журналісти "Радіо Свобода" стверджують, що підозрюваний у вбивстві Парубія під час перших допитів зізнався у скоєному та повідомив про свої контакти з представниками Росії.