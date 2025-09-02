Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.

Голова патронатної служби 93-ї ОМБр Аліна Карнаухова повідомила, що офіційно Михайло Сцельніков вважається зниклим безвісти з 20 травня 2023 року, бо тіла немає.

Батьки загиблого розлучені. Матір військового – письменниця Олена Чернінька – написала книгу про зниклого сина "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

На сайті Clarity-Project журналісти знайшли військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який перебуває у розшуку як зниклий безвісти у травні 2023 у Бахмуті.

Що було раніше: На суді підозрюваний у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив, що це його "особиста помста українській владі". Чоловік заявив, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у РФ "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

