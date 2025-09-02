Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином

Ліворуч - підозрюваний у вбивстві Парубія, праворуч - його загиблий на війні з РФ син "Лемберг". Фото - hromadske, Слідство. Інфо

Колишня дружина підозрюваного в убивстві нардепа Андрія Парубія Олена Чернінька заявила, що їхній загиблий на війні син сильно посварився з батьком, адже: "один був патріот, а інший ні".

Джерело: Чернінька у Facebook

Деталі: Жінка пояснює, що ростила Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ" сама, а з чоловіком офіційно розлучилась ще у 2000 році.

Пряма мова: "З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.

Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".

Деталі: Чернінька зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їхню родину та додала, що важливо, аби пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

Пряма мова: "Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!"

