Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином
Колишня дружина підозрюваного в убивстві нардепа Андрія Парубія Олена Чернінька заявила, що їхній загиблий на війні син сильно посварився з батьком, адже: "один був патріот, а інший ні".
Джерело: Чернінька у Facebook
Деталі: Жінка пояснює, що ростила Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ" сама, а з чоловіком офіційно розлучилась ще у 2000 році.
Пряма мова: "З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.
Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".
Деталі: Чернінька зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їхню родину та додала, що важливо, аби пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.
Пряма мова: "Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!"
Нагадаємо:
- 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
- Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
- На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
- У коментарі журналістам підозрюваний визнав свою провину, назвав свої дії "помстою українській владі", а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували. Він також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.