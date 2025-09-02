Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином

Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 23:05
Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином
Ліворуч - підозрюваний у вбивстві Парубія, праворуч - його загиблий на війні з РФ син "Лемберг". Фото - hromadske, Слідство. Інфо

Колишня дружина підозрюваного в убивстві нардепа Андрія Парубія Олена Чернінька заявила, що їхній загиблий на війні син сильно посварився з батьком, адже: "один був патріот, а інший ні".

Джерело: Чернінька у Facebook

Деталі: Жінка пояснює, що ростила Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним "Лемберґ" сама, а з чоловіком офіційно розлучилась ще у 2000 році.

Реклама:

Пряма мова: "З бувшим чоловіком ми розійшлись в 1998 році. А офіційно з документом - у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся. Як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко.

Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварились. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший ні. Після загибелі сина мені довелось спілкуватись з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше не часте спілкування було тільки з приводу зникнення сина".

Деталі: Чернінька зазначила, що новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їхню родину та додала, що важливо, аби пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Мій син герой загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмут в 93 бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають!"

Нагадаємо: 

  • 30 серпня 2025 року у Львові вбили чинного нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Як повідомили в Офісі генпрокурора, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Парубій загинув на місці. Нападник втік, у місті було введено спеціальну операцію "Сирена".
  • Зеленський у ніч проти 1 вересня повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що підозрюваного затримали на Хмельниччині.
  • На брифінгу 1 вересня правоохоронці повідомили, що слідство не відкидає жодної з версій у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, але пріоритетною вважають – російський слід.
  • У коментарі журналістам підозрюваний визнав свою провину, назвав свої дії "помстою українській владі", а також назвав неправдою інформацію, буцімто російські спецслужби його шантажували. Він також заявив, що чекає якнайшвидшого вироку для себе, аби його обміняли на військовополонених і він зміг знайти тіло свого сина.

Парубійвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
фотоВорог зі ствольної артилерії вбив у Костянтинівці 8 мирних мешканців, ще 6 поранено
Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради
Мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років
ЗСУ відкинули росіян біля Товстого на Донеччині – DeepState
Донька Фаріон вимагає від підозрюваного 15 мільйонів грн моральної компенсації
Усі новини...
Парубій
Син підозрюваного у вбивстві Парубія був у ЗСУ і загинув під Бахмутом
Суд арештував підозрюваного у вбивстві Парубія
Підозрюваний у вбивстві Парубія у коментарі журналістам визнав свою провину
Останні новини
19:25
ТЦК: Чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів у Києві
19:04
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітись із Зеленським у Москві
18:58
Для старту концесії у порту Чорноморськ вже створюють конкурсну комісію
18:56
Експрем'єр Британії Джонсон розкритикував "огидне" вітання Путіна на Алясці
18:55
Податкова виявила "нереалістично низькі" виторги у ресторанах та кафе
18:53
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
18:50
На Кіровоградщині відновили проїзд пошкодженою ділянкою залізниці
18:36
Україна планує спільне виробництво дронів з Філіппінами – Naval News
18:30
Компенсація вартості української агротехніки: Мінекономіки розподілило кошти
18:19
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Реклама:
Реклама: