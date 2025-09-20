Усі розділи
У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 18:55
У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА
Ілюстративне фото: Dariusz Stefaniuk / Facebook

У Польщі знайшли уламки ймовірно останнього з російських безпілотників, які масово порушили повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Джерело: RMF24, пише "Європейська правда"

Деталі: Якщо підтвердиться, що це один із російських дронів, то їхня кількість сягне 19 — саме стільки офіційно зафіксували польські служби.

Поліція отримала повідомлення про знахідку вдень 20 вересня. Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю РФ.

Апарат виявив власник ділянки за кілька десятків метрів від забудови. На місце виїхала поліція і представники прокуратури.

За словами джерел у поліції, швидше всього, це один із російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі.

Попередній БпЛА знайшли на початку тижня біля міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями України – він застяг у деревах.

Також цього тижня уламок російської "Гербери" знайшли на пляжі у Латвії.

Передісторія:

  • Під час масового вторгнення російських БпЛА до Польщі вночі 10 вересня у повітряний простір країни залетіло від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.
  • Єдиним руйнуванням внаслідок атаки стало пошкодження приватного житлового будинку у Вириках неподалік Любліна. Інформація про те, що це могло статися через ракету з винищувача, а не збитий БпЛА, спричинила додатковий скандал.
  • Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.

