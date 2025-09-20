У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА
У Польщі знайшли уламки ймовірно останнього з російських безпілотників, які масово порушили повітряний простір країни вночі 10 вересня.
Джерело: RMF24, пише "Європейська правда"
Деталі: Якщо підтвердиться, що це один із російських дронів, то їхня кількість сягне 19 — саме стільки офіційно зафіксували польські служби.
Поліція отримала повідомлення про знахідку вдень 20 вересня. Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю РФ.
Апарат виявив власник ділянки за кілька десятків метрів від забудови. На місце виїхала поліція і представники прокуратури.
За словами джерел у поліції, швидше всього, це один із російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі.
Попередній БпЛА знайшли на початку тижня біля міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями України – він застяг у деревах.
Також цього тижня уламок російської "Гербери" знайшли на пляжі у Латвії.
Передісторія:
- Під час масового вторгнення російських БпЛА до Польщі вночі 10 вересня у повітряний простір країни залетіло від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.
- Єдиним руйнуванням внаслідок атаки стало пошкодження приватного житлового будинку у Вириках неподалік Любліна. Інформація про те, що це могло статися через ракету з винищувача, а не збитий БпЛА, спричинила додатковий скандал.
- Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.