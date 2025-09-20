У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА

У Польщі знайшли уламки ймовірно останнього з російських безпілотників, які масово порушили повітряний простір країни вночі 10 вересня.

Джерело: RMF24, пише "Європейська правда"

Деталі: Якщо підтвердиться, що це один із російських дронів, то їхня кількість сягне 19 — саме стільки офіційно зафіксували польські служби.

Поліція отримала повідомлення про знахідку вдень 20 вересня. Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю РФ.

Апарат виявив власник ділянки за кілька десятків метрів від забудови. На місце виїхала поліція і представники прокуратури.

За словами джерел у поліції, швидше всього, це один із російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі.

Попередній БпЛА знайшли на початку тижня біля міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями України – він застяг у деревах.

Також цього тижня уламок російської "Гербери" знайшли на пляжі у Латвії.

Передісторія: