В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА
В Польше нашли обломки, вероятно, последнего из российских беспилотников, которые массово нарушили воздушное пространство страны ночью 10 сентября.
Источник: RMF24, пишет "Европейская правда"
Детали: Если подтвердится, что это один из российских дронов, то их количество достигнет 19 — именно столько официально зафиксировали польские службы.
Полиция получила сообщение о находке днём 20 сентября. Беспилотник обнаружили в селе Корше Кентшинского повята, который граничит с Калининградской областью РФ.
Аппарат нашёл владелец участка в нескольких десятках метров от жилой застройки. На место выехали полиция и представители прокуратуры.
По словам источников в полиции, скорее всего, это один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Предыдущий БПЛА нашли в начале недели возле города Замосць, недалеко от границы со Львовской и Волынской областями Украины - он застрял в деревьях.
Также на этой неделе обломок российского "Герань" был найден на пляже в Латвии.
Предыстория:
- Во время массового вторжения российских БПЛА в Польшу ночью 10 сентября в воздушное пространство страны залетело от 19 до, по неофициальным данным, более 20 аппаратов. Некоторые из них углубились почти на 300 км от восточной границы.
- Единственным разрушением в результате атаки стало повреждение частного жилого дома в Вырыках недалеко от Люблина. Информация о том, что это могло произойти из-за ракеты с истребителя, а не сбитого БПЛА, вызвала дополнительный скандал.
- Министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все последствия атаки несёт Россия.