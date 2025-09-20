В Польше нашли обломки еще одного российского БПЛА

В Польше нашли обломки, вероятно, последнего из российских беспилотников, которые массово нарушили воздушное пространство страны ночью 10 сентября.

Источник: RMF24, пишет "Европейская правда"

Детали: Если подтвердится, что это один из российских дронов, то их количество достигнет 19 — именно столько официально зафиксировали польские службы.

Полиция получила сообщение о находке днём 20 сентября. Беспилотник обнаружили в селе Корше Кентшинского повята, который граничит с Калининградской областью РФ.

Аппарат нашёл владелец участка в нескольких десятках метров от жилой застройки. На место выехали полиция и представители прокуратуры.

По словам источников в полиции, скорее всего, это один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши.

Предыдущий БПЛА нашли в начале недели возле города Замосць, недалеко от границы со Львовской и Волынской областями Украины - он застрял в деревьях.

Также на этой неделе обломок российского "Герань" был найден на пляже в Латвии.

Предыстория: