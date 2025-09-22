Суми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений

Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. Внаслідок трьох влучань у Ковпаківському районі міста спалахнули пожежі, пошкоджені промислові об’єкти та будівля закладу освіти. Одна людина дістала поранення.

Джерело: начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, "Кордон.Медіа", в.о. міського голови Сум Артем Кобзар

Пряма мова Кривошеєнка: "Попередньо три влучання БпЛА зафіксовано в Ковпаківському районі міста. Є загоряння внаслідок обстрілів. Проводиться обстеження території. Наслідки уточнюються.

Доповнено: За словами в.о. міського голови, два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.

"Два влучання прийшлися по підприємству – поранений охоронець", – повідомив Кривошеєнко.

