Сумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары, повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек получил ранения.
Источник: начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, "Кордон.Медіа", и.о. городского главы Сум Артем Кобзарь
Прямая речь Кривошеенко: "Предварительно три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов. Проводится обследование территории. Последствия уточняются.
Дополнено: По словам и.о. городского головы, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один – по учебному заведению. В прилегающих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.
"Два попадания пришлись по предприятию – ранен охранник", – сообщил Кривошеенко.
Предыстория:
- В ночь на 22 сентября в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за дронной атаки РФ на Украину. По вражеским целям работали силы ПВО.
- В Бориспольском районе Киевской области в результате удара российских беспилотников горят жилые дома.