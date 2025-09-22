Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый

Иван ДьяконовПонедельник, 22 сентября 2025, 04:23
Сумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
Иллюстративное фото: "Суспільне"

Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары, повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек получил ранения.

Источник: начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, "Кордон.Медіа", и.о. городского главы Сум Артем Кобзарь

Прямая речь Кривошеенко: "Предварительно три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов. Проводится обследование территории. Последствия уточняются.

Реклама:

Дополнено: По словам и.о. городского головы, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один – по учебному заведению. В прилегающих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

"Два попадания пришлись по предприятию – ранен охранник", – сообщил Кривошеенко.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В ночь на 22 сентября в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за дронной атаки РФ на Украину. По вражеским целям работали силы ПВО.
  • В Бориспольском районе Киевской области в результате удара российских беспилотников горят жилые дома.

Сумыбеспилотникипожарроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
В Ивано-Франковской области группа лиц напала на ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Франция признала государство Палестина
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
В Польше решили депортировать шестерых украинцев – пятеро уже выехали
Все новости...
Сумы
Сумы: российская атака вызвала масштабный пожар
В Сумах раздались взрывы – СМИ
Сумы атаковали вражеские БпЛА, часть города – без электричества
Последние новости
02:00
Россия атаковала Чернигов беспилотниками: попали в объект критической инфраструктуры
01:46
Эксперты призвали мировые правительства определить "красные линии" для использования искусственного интеллекта
01:27
фотоРоссийские войска сбросили на Запорожье шесть авиабомб: бушуют пожары
01:04
Генсек ООН: Отказ Палестине в государственности станет "подарком экстремистам во всем мире"
00:17
В Сумской области российские войска атаковали спасателей FPV-дроном
00:06
футболДембеле стал обладателем Золотого мяча-2025
23:56
Унизительное поражение Погачара на ЧМ-2025, третье подряд золото Эвенепула. Итоги недели в велоспорте
23:43
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
23:35
Бывшая помощница Байдена получила от Путина гражданство РФ
23:27
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
Все новости...
Реклама:
Реклама: