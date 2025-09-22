Сумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый

Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В результате трех попаданий в Ковпаковском районе города вспыхнули пожары, повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек получил ранения.

Источник: начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, "Кордон.Медіа", и.о. городского главы Сум Артем Кобзарь

Прямая речь Кривошеенко: "Предварительно три попадания БПЛА зафиксировано в Ковпаковском районе города. Есть возгорания в результате обстрелов. Проводится обследование территории. Последствия уточняются.

Дополнено: По словам и.о. городского головы, два удара пришлись по промышленным объектам, еще один – по учебному заведению. В прилегающих многоэтажках выбиты окна и повреждены балконные рамы.

"Два попадания пришлись по предприятию – ранен охранник", – сообщил Кривошеенко.

