Кім Чен Ин готовий до переговорів зі США, але не в обмін на ядерну зброю

Іван Д'яконовПонеділок, 22 вересня 2025, 06:52
Кім Чен Ин готовий до переговорів зі США, але не в обмін на ядерну зброю
Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон перестане наполягати на тому, щоб його країна відмовилася від ядерної зброї. 

Джерело: державне інформагентство Північної Кореї KCNA, цитує Reuters

Деталі: Під час виступу на засіданні Верховної народної асамблеї КНДР у неділю, 21 вересня, Кім Чен Ин зазначив, що не бачить перешкод для діалогу зі США, якщо Вашингтон відмовиться від "одержимості денуклеаризацією". 

Він підкреслив, що Пхеньян ніколи не обміняє свій ядерний арсенал на скасування санкцій. За його словами, санкції стали "уроком", який зробив країну сильнішою та стійкішою.

Дослівно: "Ці заяви пролунали на тлі закликів нового ліберального уряду Південної Кореї до Дональда Трампа очолити зусилля з відновлення діалогу з Пхеньяном. Мирні переговори зайшли в глухий кут шість років тому через розбіжності щодо санкцій та ядерного роззброєння. 

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон, який вступив на посаду в червні, активно просуває мирні ініціативи, наголошуючи на необхідності діалогу з Пхеньяном. Він запропонував кроки для зміцнення довіри та поступового згортання ядерної програми КНДР і підкреслив, що Трамп може зіграти ключову роль у цих зусиллях".

Деталі: Кім назвав останні заклики Вашингтона та Сеула до діалогу нещирими, стверджуючи, що їхня головна мета – послабити КНДР і знищити його режим – залишається незмінною.

Водночас північнокорейський лідер висловив "теплі спогади" про Дональда Трампа, з яким зустрічався тричі під час його першого президентського терміну.

Попри міжнародні санкції та резолюції Ради Безпеки ООН, Північна Корея продовжує досягати успіхів у створенні ядерної зброї та новітніх балістичних ракет. За словами президента Південної Кореї, санкції не змогли стримати Пхеньян, який, за його даними, щорічно додає до свого арсеналу від 15 до 20 ядерних боєголовок.

"Реальність полягає в тому, що попередній підхід, заснований на санкціях і тиску, не розв’язав проблему. Він її погіршив", – сказав Лі.

Передісторія: 

  • В липні сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон, відкрито висміяла спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.
  • У вересні Північна Корея рішуче відкинула заклик Сполучених Штатів відмовитись від ядерної зброї. Використовуючи характерну для себе риторику, КНДР назвала свій статус ядерної держави "незворотним", а будь-які вимоги до денуклеаризації – "провокаційним втручанням у внутрішні справи".
  • Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами припустив, що "колись" проведе ще одну зустріч з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, з яким "дуже добре ладнає".

Північна КореяКНДРядерна зброя
