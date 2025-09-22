Ким Чен Ын готов к переговорам с США, но не в обмен на ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон перестанет настаивать на том, чтобы его страна отказалась от ядерного оружия.

Источник: государственное информагентство Северной Кореи KCNA, цитирует Reuters

Детали: Во время выступления на заседании Верховной народной ассамблеи КНДР в воскресенье, 21 сентября, Ким Чен Ын отметил, что не видит препятствий для диалога с США, если Вашингтон откажется от "одержимости денуклеаризацией".

Он подчеркнул, что Пхеньян никогда не обменяет свой ядерный арсенал на отмену санкций. По его словам, санкции стали "уроком", который сделал страну сильнее и устойчивее.

Дословно: "Эти заявления прозвучали на фоне призывов нового либерального правительства Южной Кореи к Дональду Трампу возглавить усилия по возобновлению диалога с Пхеньяном. Мирные переговоры зашли в тупик шесть лет назад из-за разногласий по санкциям и ядерному разоружению.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность в июне, активно продвигает мирные инициативы, подчеркивая необходимость диалога с Пхеньяном. Он предложил шаги для укрепления доверия и постепенного сворачивания ядерной программы КНДР и подчеркнул, что Трамп может сыграть ключевую роль в этих усилиях".

Детали: Ким назвал последние призывы Вашингтона и Сеула к диалогу неискренними, утверждая, что их главная цель – ослабить КНДР и уничтожить его режим – остается неизменной.

В то же время северокорейский лидер выразил "теплые воспоминания" о Дональде Трампе, с которым встречался трижды во время его первого президентского срока.

Несмотря на международные санкции и резолюции Совета Безопасности ООН, Северная Корея продолжает добиваться успехов в создании ядерного оружия и новейших баллистических ракет. По словам президента Южной Кореи, санкции не смогли сдержать Пхеньян, который, по его данным, ежегодно добавляет в свой арсенал от 15 до 20 ядерных боеголовок.

"Реальность заключается в том, что предыдущий подход, основанный на санкциях и давлении, не решил проблему. Он ее усугубил", – сказал Ли.

Предыстория: