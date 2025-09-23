Санду: Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану з дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгення в Одеську область України.

Джерело: відеозвернення опубліковане на офіційній сторінці президентки Молдови у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра й за кордоном".

Деталі: За її словами, люди щоденно піддаються "інтоксикації десятками брехливих повідомлень", а "сотні людей отримують гроші за те, аби провокувати хаос, насильство і залякувати суспільство".

Санду окреслила катастрофічні наслідки, які чекають на країну в разі успіху російського плану.

Пряма мова: "Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито".

Деталі: Очільниця держави підкреслила, що Кремль має в Молдові спільників, які "за гроші готові продати навіть власну країну".

"Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу, а лише – в гроші", – зазначила Санду, закликавши співгромадян чинити опір спробам реваншу цих сил.

Що передувало:

Відеозвернення з'явилося невдовзі після того, як молдовські правоохоронці провели понад 250 обшуків та затримали 74 підозрюваних в організації масових заворушень під час парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. Під час обшуків було вилучено зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг та паспорти.

За даними слідства, група осіб систематично виїжджала до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові. Там їх, зокрема, навчали поводитись з вогнепальною зброєю та спецзасобами.

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяце заявив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. За його словами, на території Молдови за планування та керівництво диверсійними операціями відповідав громадянин РФ Андрій Павлов. За даними СІБ, Павлов також брав участь в аналогічних операціях у Європі, Азії та Африці.

Передісторія:

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові