Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Санду: Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 02:47
Санду: Росія може перетворити Молдову на плацдарм для атаки на Одеську область
Мая Санду. Фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним відеозверненням до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, у разі успіху кремлівського плану з дестабілізації, територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгення в Одеську область України.

Джерело: відеозвернення опубліковане на офіційній сторінці президентки Молдови у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні я з усією впевненістю кажу вам, що суверенітет, незалежність, територіальна цілісність та європейське майбутнє нашої країни знаходяться під загрозою. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра й за кордоном".

Реклама:

Деталі: За її словами, люди щоденно піддаються "інтоксикації десятками брехливих повідомлень", а "сотні людей отримують гроші за те, аби провокувати хаос, насильство і залякувати суспільство".

Санду окреслила катастрофічні наслідки, які чекають на країну в разі успіху російського плану.

Пряма мова: "Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть негайними і вони загрожують нашій країні і цілому регіону. Постраждають усі молдавани – незалежно від того, за кого голосували. Європа зупиниться на кордоні з Молдовою. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Такі їхні плани, і вони про це заявляють відкрито".

РЕКЛАМА:

Деталі: Очільниця держави підкреслила, що Кремль має в Молдові спільників, які "за гроші готові продати навіть власну країну". 

"Вони не вірять ні в Росію, ні в Європу, а лише – в гроші", – зазначила Санду, закликавши співгромадян чинити опір спробам реваншу цих сил.

Що передувало: 

  • Відеозвернення з'явилося невдовзі після того, як молдовські правоохоронці провели понад 250 обшуків та затримали 74 підозрюваних в організації масових заворушень під час парламентських виборів, запланованих на 28 вересня. Під час обшуків було вилучено зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг та паспорти.
  • За даними слідства, група осіб систематично виїжджала до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові. Там їх, зокрема, навчали поводитись з вогнепальною зброєю та спецзасобами.
  • Голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяце заявив, що план дестабілізації координували російські спецслужби. За його словами, на території Молдови за планування та керівництво диверсійними операціями відповідав громадянин РФ Андрій Павлов. За даними СІБ, Павлов також брав участь в аналогічних операціях у Європі, Азії та Африці.

Передісторія: 

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові

МолдоваПридністров'яРосіяОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Молдова
У Молдові затримали 74 людей за підозрою в підготовці заворушень на виборах
Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС
У Молдові проводять сотні обшуків, частина з них – у соратників проросійського Додона
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: