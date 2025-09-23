Все разделы
Санду: Россия может превратить Молдову в плацдарм для атаки на Одесскую область

Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 02:47
Мая Санду. Фото: Getty Images

Президент Молдовы Мая Санду выступила с экстренным видеообращением к нации, в котором заявила о прямой угрозе суверенитету и независимости страны со стороны России. По ее словам, в случае успеха кремлевского плана по дестабилизации, территория ее страны может быть использована как плацдарм для вторжения в Одесскую область Украины.

Источник: видеообращение опубликовано на официальной странице президента Молдовы в Facebook

Прямая речь: "Сегодня я со всей уверенностью говорю вам, что суверенитет, независимость, территориальная целостность и европейское будущее нашей страны находятся под угрозой. Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра и за рубежом".

Детали: По ее словам, люди ежедневно подвергаются "интоксикации десятками лживых сообщений", а "сотни людей получают деньги за то, чтобы провоцировать хаос, насилие и запугивать общество".

Санду обозначила катастрофические последствия, которые ждут страну в случае успеха российского плана.

Прямая речь: "Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут немедленными и они угрожают нашей стране и всему региону. Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто".

Детали: Глава государства подчеркнула, что у Кремля есть в Молдове сообщники, которые "за деньги готовы продать даже собственную страну".

"Они не верят ни в Россию, ни в Европу, а только в деньги", – отметила Санду, призвав сограждан сопротивляться попыткам реванша этих сил.

Что предшествовало:

  • Видеообращение появилось вскоре после того, как молдавские правоохранители провели более 250 обысков и задержали 74 подозреваемых в организации массовых беспорядков во время парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Во время обысков было изъято оружие, боеприпасы, палатки, камуфляжная одежда и паспорта.
  • По данным следствия, группа лиц систематически выезжала в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове. Там их, в частности, обучали обращаться с огнестрельным оружием и спецсредствами.
  • Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяца заявил, что план дестабилизации координировали российские спецслужбы. По его словам, на территории Молдовы за планирование и руководство диверсионными операциями отвечал гражданин РФ Андрей Павлов. По данным СИБ, Павлов также участвовал в аналогичных операциях в Европе, Азии и Африке.

Предыстория:

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове

МолдоваПриднестровьеРосcияОдесская область
