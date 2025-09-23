ЗМІ: армія РФ просунулася у Дніпропетровській та Запорізькій областях, зайняла майже 9 км² за добу
Проєкт DeepState опублікував нові мапи, з яких випливає, що російські окупаційні війська просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними "Інтерфакс-Україна" за останню добу росіяни зайняли 8,77 кв км території.
Джерело: DeepState, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно DeepState: "Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степового, Березового, Новоіванівки та у Іванівці".
Деталі: За даними DeepState, окупанти просунулися біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровщини, неподалік кордону з Запорізькою та Донецькою областями.
Також зафіксовано просування російських військ поблизу села Новоіванівка у Запорізькій області та біля села Іванівка у Дніпропетровській області.
За даними "Інтерфакс-Україна" росіяни просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу.
"На мапі проєкту показано, що площа під контролем російських окупантів в цьому районі збільшилась на 8,77 кв км за минулу добу, а "сіра зона" невизначеного контролю – на 5,62 кв км", – йдетьяс в повідомленні.
Що передувало:
- 20 вересня проєкт DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема – у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині.
- 22 вересня стало відомо, що на Добропільському напрямку в Донецькій області українським Силам оборони протягом доби вдалося відновити контроль над 1,3 км² території, яку раніше окупували російські війська.