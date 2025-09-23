Все разделы
СМИ: армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях, заняла почти 9 км² за сутки

Анастасия ПроцВторник, 23 сентября 2025, 11:32
СМИ: армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Запорожской областях, заняла почти 9 км² за сутки
карта: DeepState

Проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российские оккупационные войска продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным "Интерфакс-Украина", за последние сутки россияне заняли 8,77 кв. км территории.

Источник: DeepState"Интерфакс-Украина"

Дословно: "Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степового, Березового, Новоивановки и в Ивановке".

Детали: По данным DeepState, оккупанты продвинулись возле сел Степовое и Березовое Синельниковского района Днепропетровской области, недалеко от границы с Запорожской и Донецкой областями.

 
карта: DeepState

Также зафиксировано продвижение российских войск вблизи села Новоивановка в Запорожской области и возле села Ивановка в Днепропетровской области.

По данным "Интерфакс-Украина", россияне продвинулись на востоке Днепропетровской и Запорожской областей, заняв 8,8 кв. км за сутки.

"На карте проекта показано, что площадь под контролем российских оккупантов в этом районе увеличилась на 8,77 кв. км за прошедшие сутки, а "серая зона" неопределенного контроля – на 5,62 кв. км", – говорится в сообщении.

Что предшествовало:

  • 20 сентября проект DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвинулись по трем направлениям, в частности – в Запорожской области, Днепропетровской и Донецкой областях.
  • 22 сентября стало известно, что на Добропольском направлении в Донецкой области украинским Силам обороны в течение суток удалось восстановить контроль над 1,3 км² территории, ранее оккупированной российскими войсками.

