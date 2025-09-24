Усі розділи
Зеленський: Без Китаю путінська Росія – ніщо

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 00:54
Зеленський на засіданні Радбезу ООН, скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Китай залишається мовчазним" замість того, щоб діяти на користь миру в Україні, хоча, за його словами, "без Китаю путінська Росія – це ніщо".

Джерело: Зеленський у виступі на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України

Пряма мова Зеленського "Також тут (на Радбезі ООН – ред.) представлений Китай. Це сильна держава, від якої зараз Росія повністю залежить.

Якби Китай справді хотів, аби ця війна скінчилася, він би міг змусити Москву зупинити це вторгнення.

Без Китаю путінська Росія – це ніщо.

Але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру".

Деталі: Зеленський зазначив, що на Радбезі ООН присутні також США.

Пряма мова Зеленського "Це потужна держава, яка підтримує нашу оборону.

Ми завжди казали "так" на кожну пропозицію президента США щодо припинення вогню та проведення переговорів з Росією для досягнення миру.

Але Росія завжди відповідала "ні" або намагалася всіх заплутати, аби навіть перемир’я не відбулося".

Що передувало: Зеленський також заявив, що правитель Росії Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

Крім того, Зеленський заявив, що поділився з американським колегою Дональдом Трампом, тим, що не бачить бажання закінчити війну в Україні з боку Китаю.

КитайООНросійсько-українська війнаЗеленський
