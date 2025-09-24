Зеленский: Без Китая путинская Россия – ничто

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Китай остается молчаливым" вместо того, чтобы действовать на благо мира в Украине, хотя, по его словам, "без Китая путинская Россия – это ничто".

Источник: Зеленский в выступлении на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине

Прямая речь Зеленского: "Также здесь (на Совбезе ООН – ред.) представлен Китай. Это сильное государство, от которого сейчас Россия полностью зависит.

Реклама:

Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война кончилась, он мог бы заставить Москву остановить это вторжение.

Без Китая путинская Россия – это ничто.

Но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира".

РЕКЛАМА:

Детали: Зеленский отметил, что на Совбезе ООН присутствуют также США.

Прямая речь Зеленского "Это мощное государство, поддерживающее нашу оборону.

Мы всегда говорили "да" на каждое предложение президента США по прекращению огня и проведению переговоров с Россией для достижения мира.

Но Россия всегда отвечала "нет" или пыталась всех запутать, чтобы даже перемирие не произошло".

Что предшествовало: Зеленский также заявил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии.

Кроме того, Зеленский заявил, что поделился с американским коллегой Дональдом Трампом тем, что не видит желания закончить войну в Украине со стороны Китая.