Зеленский: Без Китая путинская Россия – ничто

Ольга ГлущенкоСреда, 24 сентября 2025, 00:54
Зеленский: Без Китая путинская Россия – ничто
Зеленский на заседании Совбеза ООН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Китай остается молчаливым" вместо того, чтобы действовать на благо мира в Украине, хотя, по его словам, "без Китая путинская Россия – это ничто".

Источник: Зеленский в выступлении на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине

Прямая речь Зеленского: "Также здесь (на Совбезе ООН – ред.) представлен Китай. Это сильное государство, от которого сейчас Россия полностью зависит.

Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война кончилась, он мог бы заставить Москву остановить это вторжение.

Без Китая путинская Россия – это ничто.

Но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира".

Детали: Зеленский отметил, что на Совбезе ООН присутствуют также США.

Прямая речь Зеленского "Это мощное государство, поддерживающее нашу оборону.

Мы всегда говорили "да" на каждое предложение президента США по прекращению огня и проведению переговоров с Россией для достижения мира.

Но Россия всегда отвечала "нет" или пыталась всех запутать, чтобы даже перемирие не произошло".

Что предшествовало: Зеленский также заявил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии.

Кроме того, Зеленский заявил, что поделился с американским коллегой Дональдом Трампом тем, что не видит желания закончить войну в Украине со стороны Китая.

КитайООНроссийско-украинская войнаЗеленский
