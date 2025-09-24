Усі розділи
Рубіо вчергове повторив про небезмежне терпіння Трампа щодо санкцій проти Росії

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 01:48
Рубіо вчергове повторив про небезмежне терпіння Трампа щодо санкцій проти Росії
Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Держсекретар США Марко Рубіо назвав процес врегулювання війни РФ в Україні чи не найскладнішим викликом та повторив, що терпіння президента Дональда Трампа не є безмежним, і він "має можливість і варіанти" санкцій проти Росії.

Джерело: Рубіо під час засідання Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Рубіо: "Надзвичайно складним викликом виявилася війна в Україні – війна між Росією й Україною".

Деталі: Він зауважив, що Трамп разом із командою "невпинно працював" над врегулюванням, витративши величезну кількість власного часу та енергії. При цьому, підкреслив Рубіо, війна не може закінчитися військовим шляхом.

Пряма мова Рубіо: "Вона закінчиться за столом переговорів – саме там завершиться ця війна. Але чим довше вона триватиме, тим більше людей гинутиме, тим більше буде руйнувань".

Деталі: За його словами, президент США "проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій (проти РФ – ред.) у сподіванні на прорив у цьому питанні". Натомість, продовжив Рубіо, нинішня ситуація прямує до глибшої ескалації конфлікту, з рекордно більшою кількістю ударів, ніж раніше.

Пряма мова Рубіо: "А зараз ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як (російських – ред.) безпілотників, так і літаків".

Деталі: Держсекретар вчергове наголосив, що президент США відданий справі миру, але його терпіння не є безмежним.

Пряма мова Рубіо: "Він має можливість і варіанти щодо запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоби покласти край цьому розвитку подій".

Деталі: Крім того, за словами Рубіо, Трамп має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від цих атак". Глава Держепу також підкреслив, що Сполучені Штати продовжують бути відданими мирному врегулюванню.

Пряма мова Рубіо: "Але настане момент, коли ми будемо змушені зробити висновок, що, вочевидь, (Росія – ред.) не має інтересу до мирного вирішення. І тоді президент матиме перед собою реальні варіанти, які він реалізує, про що він чітко наголосив сьогодні в деяких своїх заявах".

Деталі: Він закликав країни-члени ООН зробити все, аби допомогти покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо: Наприкінці липня Рубіо заявляв, що Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

У Державному департаменті США також заявляли, що в Кремлі хибно інтерпретували терплячість американського президента Дональда Трампа, але "час для неправильних інтерпретацій минув".

На початку вересня Трамп вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна "вичерпується".

СШАросійсько-українська війнасанкціїРосія
