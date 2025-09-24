Все разделы
Рубио в очередной раз повторил о небезграничном терпении Трампа по санкциям против России

Ольга ГлущенкоСреда, 24 сентября 2025, 01:48
Рубио в очередной раз повторил о небезграничном терпении Трампа по санкциям против России
Марко Рубио. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио назвал процесс урегулирования войны РФ в Украине едва ли не самым сложным вызовом и повторил, что терпение президента Дональда Трампа не безгранично, и он "имеет возможность и варианты" санкций против России.

Источник: Рубио во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рубио: "Чрезвычайно сложным вызовом оказалась война в Украине – война между Россией и Украиной".

Детали: Он отметил, что Трамп вместе с командой "упорно работал" над урегулированием, потратив огромное количество собственного времени и энергии. При этом, подчеркнул Рубио, война не может закончиться военным путём.

Прямая речь Рубио: "Она закончится за столом переговоров – именно там завершится эта война. Но чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей будет гибнуть, тем больше будет разрушений".

Детали: По его словам, президент США "проявил чрезвычайное терпение, избегая дополнительных санкций (против РФ – ред.) в надежде на прорыв в этом вопросе". В свою очередь, продолжил Рубио, нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации конфликта, с рекордно большим количеством ударов, чем раньше.

Прямая речь Рубио: "А сейчас мы также наблюдаем вторжение в соседнее воздушное пространство как российских беспилотников, так и самолетов".

Детали: Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что президент США предан делу мира, но его терпение не безгранично.

Прямая речь Рубио: "Он имеет возможность и варианты введения дополнительных экономических санкций против России, если это будет необходимо, чтобы положить конец этому развитию событий".

Детали: Кроме того, по словам Рубио, у Трампа есть все для продажи "оборонного и, очевидно, наступательного вооружения, чтобы Украина могла защититься от этих атак". Глава Госэпа также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают быть привержены мирному урегулированию.

Прямая речь Рубио: "Но наступит момент, когда мы будем вынуждены заключить, что, очевидно, (Россия – ред.) не имеет интереса к мирному решению. И тогда президент будет иметь перед собой реальные варианты, которые он реализует, о чем он четко подчеркнул сегодня в некоторых своих заявлениях".

Детали: Он призвал страны-члены ООН сделать все, чтобы помочь положить конец войне России против Украины.

Напомним: В конце июля Рубио заявлял, что Трамп теряет терпение и желание продолжать ожидать от российской стороны шагов, которые приведут к окончанию войны в Украине.

В начале сентября Трамп в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".

СШАроссийско-украинская войнасанкцииРосcия
Сенатор Грэм назвал "переломным моментом" заявление Трампа о шансах Украины вернуть территории
Зеленский о Трампе: Теперь он доверяет мне гораздо больше
Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше"
