Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Будапештський меморандум "провалився", Україна будує нову архітектуру безпеки

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 04:28
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився "на порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки.

Джерело: Зеленський під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України, цитує ОП

Пряма мова Зеленського: "Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

Реклама:

Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів".

Деталі: За словами Зеленського, реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову.

Нагадаємо: Під час цього ж виступу Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

РЕКЛАМА:

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.

Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".

ЗеленськийООНросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
The Economist пише про дефіцит демократії та поглиблення економічних та військових проблем в Україні
Журналістка Рощина загинула в СІЗО Пермського краю в РФ – "Слідство.Інфо"
відеоПоліція Нью-Йорка не пропускала Ердогана через кортеж Трампа
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Усі новини...
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір
Зеленський: Без Китаю путінська Росія – ніщо
Рубіо вчергове повторив про небезмежне терпіння Трампа щодо санкцій проти Росії
Росія хоче переформатовати безпеку Європи під власні амбіції – президент Естонії в ООН
Останні новини
02:28
Реакція на порушення повітряного простору Росією: країни НАТО розходяться в думках – ЗМІ
01:54
У Дубаї затримали румунського найманця, який планував переворот на батьківщині
01:20
"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині
00:54
У Данії призупинив роботу аеропорт через дрони у повітряному просторі
00:18
Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський
00:02
The Economist пише про дефіцит демократії та поглиблення економічних та військових проблем в Україні
23:53
Осередок бойчукізму в харківському підвалі. Як працює унікальна дитяча артстудія
23:45
Новини економіки 24 вересня: намагання РФ створити блекаути в Україні, мегапозика від ЄС
23:29
Понад 120 зіткнень відбулось на полі бою від початку доби – Генштаб
22:58
Мандрівники сплатили турзбору на понад третину більше, ніж торік: які регіони відвідували найчастіше
Усі новини...
Реклама:
Реклама: