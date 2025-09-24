Зеленський: Будапештський меморандум "провалився", Україна будує нову архітектуру безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився "на порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки.

Джерело: Зеленський під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України, цитує ОП

Пряма мова Зеленського: "Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова.

Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів".

Деталі: За словами Зеленського, реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову.

Нагадаємо: Під час цього ж виступу Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.

Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".