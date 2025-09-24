Все разделы
Зеленский: Будапештский меморандум "провалился", Украина строит новую архитектуру безопасности

Ольга ГлущенкоСреда, 24 сентября 2025, 04:28
Зеленский: Будапештский меморандум провалился, Украина строит новую архитектуру безопасности
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности.

Источник: Зеленский во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине, цитирует ОП

Прямая речь Зеленского: "Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова".

Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 стран в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов".

Детали: По словам Зеленского, реальные гарантии безопасности должны стать пределом, который Россия не сможет пересечь снова.

Напомним: Во время этого же выступления Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Отметим, что этот пост президент США опубликовал после того, как встретился с Владимиром Зеленским.

Открытая часть разговора лишь вскользь касалась войны России против Украины: среди прочего, Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Киева, а о доверии к Владимиру Путину скажет "через месяц".

ЗеленскийООНроссийско-украинская война
