Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку Росії – Макрон

Ольга Глущенко Середа, 24 вересня 2025, 05:38
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку Росії – Макрон
Макрон, фото: AFP

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що нещодавні вторгнення Росії в європейський повітряний простір є "доказом того, що всі європейські народи також стикаються із загрозами дестабілізації з боку Росії".

Джерело: Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН, цитує CNN

Деталі: Говорячи про нещодавні вторгнення Росії в європейський повітряний простір, Макрон заявив, що дії Москви є "доказом того, що всі європейські народи також стикаються з загрозами дестабілізації з боку Росії".

Крім того, французький лідер наголосив на "розбіжностях", які заважають "світовому порядку".

Пряма мова Макрона: "Ми ізолюємо себе. Розбіжностей стає все більше, і це заважає світовому порядку.

Світ руйнується, і це зупиняє нашу колективну здатність вирішувати основні конфлікти нашого часу та заважає нам вирішувати глобальні проблеми".

Деталі: Після критики Організації Об’єднаних Націй президентом США Дональдом Трампом раніше у вівторок, Макрон заявив, що Франція "пишається тим, що є серед народів Організації Об’єднаних Націй", і сказав, що організацію "не можна замінити".

Пряма мова Макрона: "Саме з цієї причини ті, хто є її найжорстокішими критиками, також є тими, хто хоче змінити правила гри, бо вони хочуть здійснити домінування. І це люди, які не хочуть, щоб переважало спільне благо. Вони хочуть служити своїм інтересам".

Деталі: Він завершив свою промову закликом до єдності.

Пряма мова Макрона: "У нас є один обов'язок — діяти разом, знову будувати цей багатосторонній підхід з тією ж вірою, з тією ж рішучістю, що й батьки-засновники цієї асамблеї. Нам потрібно робити це з ще більшою ефективністю, але з тією ж волею".

Нагадаємо: За словами президента Естонії Алара Каріса, останні провокації Росії в повітряному просторі Естонії, Польщі й Румунії підтверджують те, що агресія РФ виходить за межі України і переслідує ціль переформатовати безпеку Європи під власні амбіції.

