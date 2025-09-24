Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что недавние вторжения России в европейское воздушное пространство являются "подтверждением того, что все европейские народы также сталкиваются с угрозами дестабилизации со стороны России".

Источник: Макрон во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, цитирует CNN

Детали: Говоря о недавних вторжениях России в европейское воздушное пространство, Макрон заявил, что действия Москвы являются "доказательством того, что все европейские народы также сталкиваются с угрозами дестабилизации со стороны России".

Кроме того, французский лидер отметил "разногласия", мешающие "мировому порядку".

Прямая речь Макрона: "Мы изолируем себя. Разногласий становится все больше, и это мешает мировому порядку.

Мир рушится, и это останавливает нашу коллективную способность разрешать основные конфликты нашего времени и мешает нам решать глобальные проблемы".

Детали: После критики Организации Объединенных Наций президентом США Дональдом Трампом ранее во вторник Макрон заявил, что Франция "гордится тем, что есть среди народов Организации Объединенных Наций", и сказал, что организацию "нельзя заменить".

Прямая речь Макрона: "Именно по этой причине те, кто являются ее жесточайшими критиками, также являются теми, кто хочет изменить правила игры, потому что они хотят осуществить доминирование. И это люди, которые не хотят, чтобы преобладало общее благо. Они хотят служить своим интересам".

Детали: Он завершил свою речь призывом к единству.

Прямая речь Макрона: "У нас есть одна обязанность - действовать вместе, снова строить этот многосторонний подход с той же верой, с той же решительностью, что и родители-основатели этой ассамблеи. Нам нужно делать это с еще большей эффективностью, но с той же волей".

Напомним: По словам президента Эстонии Алара Кариса, последние провокации России в воздушном пространстве Эстонии, Польши и Румынии подтверждают, что агрессия РФ выходит за пределы Украины и преследует цель переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции.