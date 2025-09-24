Усі розділи
Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями – Зеленський

Ірина БалачукСереда, 24 вересня 2025, 10:01
Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями – Зеленський
Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп наразі зрозумів, що для завершення російсько-української війни не можна просто обмінятися територіями, а треба зупинити путінські амбіції.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news

Деталі: Ведучий нагадав, що Трамп не раз наголошував, що будь-яка мирна угода між Україною і Росією передбачатиме втрати українських територій на користь РФ. Він запитав, чи прийняв президент України таку реальність і загалом, на які поступки він готовий піти.

Пряма мова Зеленського: "Перш за все, важливо, що сьогодні ми мали хорошу розмову з президентом Трампом і я думаю, що він розуміє сьогодні, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це не справедливо".  

На запитання ведучого, чи вважає він, що позиція Трампа на сьогодні змінилась, Зеленський сказав, що так.

"Так, я так думаю. І благослови, боже, я дуже розраховую на це – на те, що цей його підхід до територіальних питань і до питань нашого суверенітету збережеться", – сказав президент України.

"І я вважаю, що це не про території, а про у позицію Путіна. Він продовжуватиме. Якщо ми дамо йому більше, ніж він дійсно хоче, він продовжуватиме. Тож (відповідь на – ред.) питання, як зупинити віну – це зупинити путінські амбіції, змінити його позицію щодо цієї війни", – сказав Зеленський.

Передісторія: 

  • Напередодні президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".
  • До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями. 
  • Президент України Володимир Зеленський назвав дуже позитивним сигналом пост президента США Дональда Трампа про те, що Україна може повернути усі свої окуповані території.

