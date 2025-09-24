Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп сейчас понял, что для завершения российско-украинской войны нельзя просто обменяться территориями, а нужно остановить путинские амбиции.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Детали: Ведущий напомнил, что Трамп не раз подчеркивал, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать потери украинских территорий в пользу РФ. Он спросил, принял ли президент Украины такую реальность и в целом, на какие уступки он готов пойти.

Прямая речь Зеленского: "Прежде всего, важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и я думаю, что он понимает сегодня, что мы не можем просто обменяться территориями. Это не справедливо".

На вопрос ведущего, считает ли он, что позиция Трампа на сегодня изменилась, Зеленский ответил, что да.

"Да, я так думаю. И благослови, Боже, я очень рассчитываю на это – на то, что его подход к территориальным вопросам и к вопросам нашего суверенитета сохранится", – сказал президент Украины.

"И я считаю, что это не о территориях, а о позиции Путина. Он будет продолжать. Если мы дадим ему больше, чем он действительно хочет, он будет продолжать. Поэтому (ответ на – ред.) вопрос, как остановить войну – это остановить путинские амбиции, изменить его позицию относительно этой войны", – сказал Зеленский.

Предыстория: