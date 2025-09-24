Все разделы
"Газпром Нефтехим Салават" снова подвергся удару беспилотников СБУ – источник

Александр Шумилин, Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 10:38
Газпром Нефтехим Салават снова подвергся удару беспилотников СБУ – источник
фото из российских пабликов

Беспилотники Службы безопасности Украины в ночь на 24 сентября нанесли удар по "Газпром Нефтехим Салават".

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: Беспилотники ЦСО "А" СБУ во второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили комплекс "Газпром Нефтехим – Салават".

В результате нескольких попаданий беспилотников на территории завода возник пожар: в воздух поднялся огромный столб черного дыма. Местные власти пишут, что сейчас выясняют степень повреждений.

Что предшествовало: Российские паблики и глава российского региона Башкортостан Радий Хабиров сообщили, что "Газпром Нефтехим Салават" подвергся очередной атаке беспилотников. Степень повреждений выясняется. Российские службы тушат пожар.

18 сентября дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане, преодолев расстояние в 1400 километров. По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.

беспилотникиСБУ
беспилотники
