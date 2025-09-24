Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати

24 вересня російські загарбники завдали удару, у тому числі двома балістичними ракетами "Іскандер" по навчальному підрозділу Сухопутних військ, серед особового складу є втрати.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети "Іскандер".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", - говориться у повідомленні.

Також у Сухопутних військах зазначили, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

