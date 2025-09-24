Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
24 сентября российские захватчики нанесли удар, в том числе двумя баллистическими ракетами "Искандер" по учебному подразделению Сухопутных войск, среди личного состава есть потери.
Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook
Дословно: "Сегодня, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди примененных средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер".
Детали: Сообщается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.
"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Также в Сухопутных войсках отметили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.
Что предшествовало:
- Войска РФ 29 июля нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве информируют о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.
- Один военный погиб и еще 23 пострадали в результате российского ракетного удара по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ ночью 12 августа.