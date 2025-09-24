Все разделы
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери

Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 15:43
Россияне нанесли удар Искандерами по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
иллюстративное фото getty images

24 сентября российские захватчики нанесли удар, в том числе двумя баллистическими ракетами "Искандер" по учебному подразделению Сухопутных войск, среди личного состава есть потери.

Источник: Сухопутные войска ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди примененных средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер".

Детали: Сообщается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в Сухопутных войсках отметили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

Что предшествовало:

  • Войска РФ 29 июля нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве информируют о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.
  • Один военный погиб и еще 23 пострадали в результате российского ракетного удара по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ ночью 12 августа.

Вооруженные силыармияроссийско-украинская войнаракетный удар
