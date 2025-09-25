Навроцький заявив про "можливу" зустріч із Зеленським у Києві

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свій "можливий" візит до Києва, але не уточнив, коли саме він може відбутися.

Джерело: Навроцький у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції в Нью-Йорку, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Навроцького: "Звичайно, зустріч у Києві з президентом Зеленським у цей активний період моєї дипломатії є можливою. Я завершую перший місяць зустрічей у Європі та світі. Це природно, що зустрінуся з президентом Зеленським".

Деталі: Він повідомив, що у Нью-Йорку мав "коротку розмову" із Зеленським, під час якої президенти обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Європі.

Нагадаємо: Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, які втекли від війни.

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який у понеділок, 25 серпня, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.