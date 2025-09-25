Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Навроцький заявив про "можливу" зустріч із Зеленським у Києві

Ольга Глущенко Четвер, 25 вересня 2025, 03:48
Навроцький заявив про можливу зустріч із Зеленським у Києві
Кароль Навроцький. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свій "можливий" візит до Києва, але не уточнив, коли саме він може відбутися.

Джерело: Навроцький у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції в Нью-Йорку, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Навроцького: "Звичайно, зустріч у Києві з президентом Зеленським у цей активний період моєї дипломатії є можливою. Я завершую перший місяць зустрічей у Європі та світі. Це природно, що зустрінуся з президентом Зеленським".

Реклама:

Деталі: Він повідомив, що у Нью-Йорку мав "коротку розмову" із Зеленським, під час якої президенти обмінялися думками щодо ситуації в Україні та Європі.

Нагадаємо: Навроцький не підписав поправку до закону про допомогу громадянам України, які втекли від війни.

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який у понеділок, 25 серпня, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Усі новини...
Польща
Косіняк-Камиш заявив, що у Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду
У Польщі затримали таксиста з Білорусі, який мав список представників білоруської діаспори – ЗМІ
Сійярто назвав проліт дронів над Польщею "неприпустимим", але закликав до діалогу з РФ
Останні новини
03:30
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
02:57
оновленоУ низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: