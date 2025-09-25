Все разделы
Навроцкий заявил о "возможной" встрече с Зеленским в Киеве

Ольга ГлущенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 03:48
Навроцкий заявил о возможной встрече с Зеленским в Киеве
Кароль Навроцкий, иллюстративное фото: Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о своем "возможном" визите в Киев, но не уточнил, когда именно он может состояться.

Источник: Навроцкий в ответ на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Нью-Йорке, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Навроцкого: "Конечно, встреча в Киеве с президентом Зеленским в этот активный период моей дипломатии возможна. Я завершаю первый месяц встреч в Европе и мире. Это естественно, что встречусь с президентом Зеленским".

Детали: Он сообщил, что в Нью-Йорке был "короткий разговор" с Зеленским, во время которого президенты обменялись мнениями по ситуации в Украине и Европе.

Напомним: Навроцкий не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которые бежали от войны.

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого, который в понедельник, 25 августа, решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинцам, бегущим от войны.

Польша
Польша
