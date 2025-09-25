ЦПК: СБУ бреше про причину обшуків в ексдетективів НАБУ, це дріб’язкова помста президента

Центр протидії корупції заявляє, що Служба безпеки України набрехала у своїй офіційній заяві щодо обшуків у колишніх детективів НАБУ, які наразі є працівниками внутрішньої безпеки "Укрзалізниці", і наголошує, що такі дії є кампанією проти антикорупційних органів. СБУ назвала ці звинувачення маніпуляцією.

Джерело: ЦПК, який публікує судову ухвалу щодо проведення обшуків

Дослівно ЦПК: "Ці обшуки є частиною кампанії (президента Володимира – ред.) Зеленського з дискредитації НАБУ та ЦПК. Серед ексдетективів, у яких провели обшуки, є рідний брат Олени Щербан – членкині правління ЦПК та адвокатки Руслана Магамедрасулова – Тарас Лікунов.

Саме він вів справу щодо Артема Шила (ексрадник Офісу президента та колишній очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ – ред.); у Бюро. СБУ збрехало у своїй офіційній комунікації щодо обшуків".

Деталі: Щербан нагадала, що у в офіційному повідомленні СБУ зазначає, що обшуки проводилися "у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці".

"Але це тотальна брехня. В ухвалі про обшук в помешканні мого брата немає жодного слова про "зловживання на УЗ". Там чорним по білому вказано – що обшук відбувся в рамках кримінального провадження за підозрою нардепу Христенку. Яким чином мій брат з цим пов’язаний – незрозуміло. Слідчий пояснити це на обшуку теж не зміг", – сказала адвокатка.

ЦПК також опублікував повний текст ухвали про обшук в орендованій квартирі, де мешкає Лікунов.

У документі вказано, що клопотання про проведення обшуку погоджував особисто генпрокурор Руслан Кравченко.

Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк вважає такі дії СБУ виконанням "дріб’язкових помст президента".

"Мета Зеленського та СБУ прямо зараз – дискредитувати усю антикорупційну систему та помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на Укрзалізниці, розслідування статків генерала СБУ Вітюка та розслідувань щодо наближених до президента осіб – Чернишова та Міндіча. Це ганьба, що під час великої війни Росії проти України СБУ замість військових задач має займатися дріб’язковими помстами президента", – підсумувала Каленюк.

"Українська правда" звернулася з цього приводу за коментарями до СБУ.

Служба безпеки України повідомила УП, що вважає заяву ЦПК маніпулятивною і такою, що фактично відображає позицію захисту, з урахуванням того, що діючий член правління "Центру протидії корупції" Олена Щербан є адвокатом посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова, який є фігурантом кримінального провадження СБУ.

Дослівно СБУ: "Співробітники СБУ, ДБР та ОГП перевіряють інформацію щодо злочинних схем в АТ "Укрзалізниця", отриману в ході досудового розслідування кримінального провадження, пов’язаного із підозрюваним у державній зраді народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців АТ "Укрзалізниця" та приватних підприємців, які є фігурантами відповідної кримінальної справи. Усі заходи відбуваються із дотриманням законодавства України".

Передісторія: